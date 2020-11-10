"Да, я уменьшил зарплату депутатам": Яценюк ответил на обвинения в популизме

Экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк ответил на обвинения в популизме касательно снижения зарплаты депутатам в 2014 году. Он напомнил, что тогда его правительство приняло страну со 108 тысячами гривен в казне.

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Об этом политик написал в Facebook.

Он сообщил, что в сегодняшней публикации на "Украинской правде" авторы назвали популистским его решение о снижении зарплат депутатам.

"Да, в 2014 году я, как премьер-министр, уменьшил народным депутатам зарплату до 6000 гривен … В то время – страна без финансов, без армии, с оккупированными территориями, под атакой российских войск. Люди добровольно отдают на армию последнее, а солдаты за собственные средства покупают бронежилеты и каски. Да, премьер не летал тогда чартерами, так как считал это бесчестным в этих условиях, может, это тоже популизм?" – написал Яценюк.

Политик напомнил о принятом постановлении правительства касательно жесткой бюджетной экономии: в 2015 году были повышены зарплаты учителям, врачам, спасателям, военным и другим служащим (читайте подробней о бюджете на 2015 год).

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"Это была политика спасения государства, и она выполнила свою задачу. Я оставил 90 млрд гривен на счетах и ​​уменьшил долги государства с 73 до 67 млрд долларов. Начало войны и оккупация Крыма и Донбасса обусловили резкое падение ВВП страны до минус 16%. На начало 2016 году мы вывели темпы роста экономики в плюсовые показатели. Оценки моих решений дали мировые лидеры и международные финансовые институты", – подчеркнул Яценюк.

Напомним, летом этого года пресс-секретарь Яценюка ответила еще одному автору фейка касательно политика. Два иска о якобы причастности к коррупции на строительстве "Стены" экс-премьер уже выиграл, напомнила Ольга Лаппо.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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