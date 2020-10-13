ЦИК объяснил, как голосовать больным COVID-19

В Центральной комиссии назвали три способа проголосовать

Если избиратель заразился коронавирусом, однако хочет проголосовать на местных выборах 25 октября, у него есть три способа, как это сделать.

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Об этом Центризбирком сообщает на своей странице в Facebook.

Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке, при этом обязательны маска и личная ручка;

Если избиратель на самоизоляции по болезни – голосовать можно дома.

Для этого нужно написать заявление, приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения и прислать (передать) в участковую комиссию, где нужно голосовать. Крайний срок – пятница, 23 октября, 20:00. Если у члена семьи избирателя – положительный тест и он самоизоляции – алгоритм действий тот же.

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Больные, пребывающие в больнице, – проголосуют в учреждении здравоохранения.

Напомним, в ЦИКе предупредили, что для удостоверения личности при получении бюлетеня на избирательных участках воспользоваться электронным документом в приложении "Дія" не удастся, поэтому лучше захватить бумажную книжечку паспорта или пластиковую ID-карту.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что четверть членов ЦИКа оказались на больничном из-за коронавируса и других заболеваний.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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