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ЦИК за сутки сформировал новый теризбирком Прикарпатья вместо саботировавшего работу

20 октября, 21:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Ивано-Франковский ТИК вошли 14 представителей партий

Центризбирком сформировал новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии на местных выборах вместо распущенного за саботаж теризбиркома Прикарпатья.

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Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии.

Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.

Напомним, полномочия ТИК Прикарпатья были досрочно прекращены вчера, 19 октября, за то, что он в положенный срок не позаботился о печати плакатов и буклетов местных партийных организаций, идущих на выборы в Ивано-Франковский облсовет, чем нарушил их права и права избирателей. И уже новый состав теризбиркома должен обеспечить печать отсутствующих информационных материалов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие нарушения больше всего фиксируют полицейские во время предвыборной гонки.

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Также напомним, что 14 октября ЦИК распустил Одесский теризбирком за нарушения законодательства – регистрация кандидата в мэры Одессы Дмитрия Голубова, а также кандидатов от его партии после окончания сроков регистрации.

Напомним, местные выборы должны состояться в ближайшее воскресенье, 25 октября. Как нужно голосовать, больше смотрите в сюжете:

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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ЦИК ТИК Прикарпатье саботаж Ивано-Франковская область центризбирком теризбирком местные выборы

Источник: Сегодня

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