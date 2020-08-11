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ЦИК сформировал теризбиркомы для проведения местных выборов

11 августа, 03:40

Елена Вус Елена Вус

Комиссия образовала 532 областных, районных , городских избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов. В ближайшее время сформированный состав теризбиркомов будет обнародован.

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Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что комиссия образовала 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Таким образом, в установленный законом срок комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

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Ранее Центральная избирательная комиссия обработала почти 28 тыс. представлений кандидатур в состав теризбиркомов на местных выборах в Украине и установила несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Также вы можете узнать подробнее в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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