ЦИК определила размер залога для кандидатов на местных выборах

Больше всего должны заплатить кандидаты в мэры Киева

В Украине уже стартовала избирательная кампания на местных выборах. А теперь Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для кандидатов.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Залог установлен для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета; кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 тыс. и более) совета; кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (с количеством избирателей в 10 тыс.) совета и для кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы. Сума будет зависеть от количества жителей населенного пункта.

Так, например, для кандидатов на пост мэра определены следующие суммы: Киев – 469 066 грн, Харьков – 229 117, Днепр – 164 064, Одесса – 153 372, Львов – 131 290, Запорожье – 125 900, Николаев – 77 839, Винница – 65 444, Херсон – 56 843, Полтава – 53 087, Сумы – 51 218, Хмельницкий – 49 816, Чернигов – 47 415, Черкассы – 47 214, Ивано-Франковск – 44 729, Житомир – 44 602, Черновцы – 41 204, Ровно – 40 226, Кропивницкий – 40 096, Тернополь – 39 745, Луцк – 38 175 и Ужгород – 19 985.

С суммой залога по всем категориям кандидатов во всех населенных пунктах можете ознакомиться в документе ниже:

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 10 сентября, был последний день, когда можно было изменить место голосования. Граждане Украины, которые нигде не зарегистрированы, могли найти себе место для голосования.

А тем временем в Киеве "слуга народа" Ирина Верещук уже вызвала Кличко на дебаты.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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