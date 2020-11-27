ЦИК назначила выборы нардепа на Прикарпатье и готова к выборам на Донбассе и в Херсоне

ЦИК попросила у Рады и Кабмина денег на промежуточные выборы в трех округах

В Центризбирком поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Зиновия Андрийовича, победившего 25 октября на выборах мэра Надвирной в Ивано-Франковской области, по личному заявлению.

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Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.

ЦИК назначил промежуточные выборы нардепа в одномандатном избирательном округе № 87 на Прикарпатье на воскресенье, 28 марта 2021 года, и напомнил, что избирательный процесс этих выборов начинается за 60 дней до дня голосования, а именно 27 января.

Кроме того, Комиссия просит Верховную Раду и Кабмин учесть в законопроекте о госбюджете-2021 увеличение расходов на выборы нардепов с 10 млн 641,2 тыс. гривен до 34 млн 681,4 тыс.

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ЦИК напомнила, что, кроме выборов на 87-м округе, есть вероятность назначения таких выборов на 50-м (Донецкая область) и 184-м (Херсонская область) округах. Поскольку нардепы Руслан Требушкин и Игорь Колыхаев, которые избирались на этих округах, по результатам местных выборов 25 октября признаны избранными соответственно Покровским и Херсонским городским головой, поэтому могут подать заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

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Напомним, во втором туре выборов мэра в Херсоне победил Игорь Колыхаев, кандидат от партии "Нам здесь жить". Он получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 человек. По его конкурента – бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо – отдали голоса 18 135 избирателей.

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