ЦИК назначил дату выборов в райсоветы

Выборы в райсоветы пройдут одновременно с другими местными выборами

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Постановление поддержали все члены Комиссии, сообщается на странице ЦИКа в Facebook.

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Напомним 11 августа Центризбирком образовал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов. В ближайшее время сформированный состав теризбиркомов будет обнародован.

ЦИК образовал 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

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Таким образом, в установленный законом срок комиссией сформированы 22 областных, 119 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Также вы можете узнать подробнее в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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