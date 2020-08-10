ЦИК нашел в списках кандидатур в теризбиркомы "мертвые души"

Центральная избирательная комиссия обработала почти 28 тыс. представлений кандидатур в состав теризбиркомов на местных выборах в Украине и установила несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их.

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Об этом со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК сообщает "Интерфакс-Украина".

Как оказалось, одни и те же кандидатуры в теризбиркомы были внесены разными политическими силами, кроме того, подавались лица, не имеющие права голоса, должностные и служебные лица органов госвласти и местного самоуправления, сотрудники правоохранительных органов.

Проверка ЦИКа также показала, что некоторыми субъектами подачи внесены были кандидатуры, которые, по данным Госреестра, умерли или признаны судом недееспособными.

Напомним, на президентских выборах в 2019-м году тоже находили "мертвые души": в одну из комнат львовского общежития принесли 25 приглашений на выборы.

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Больше о новых правилах голосования на местных выборах смотрите в сюжете:

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