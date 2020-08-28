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"Чувствовал себя мессией для России": бывший американский спецназовец признался в работе на ГРУ

28 августа, 04:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мол, он был польщен, когда к нему обратились

Бывший военнослужащий американского спецназа Питер Деббинс, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признался в контактах с российскими разведчиками еще в 2019 году.

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Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Я чувствовал себя мессией для России, представлял, что я собираюсь освободить ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены", – заявил Деббинс в письменном заявлении.

Как заявил помощник прокурора США Томас Тракслер, "Деббинс признался в сотрудничестве с ГРУ – разведывательной структурой высокого уровня" (Главное разведывательное управление в 2010 году переименовано в Главное управление Генерального штаба ВС РФ – Ред.). По его словам, Деббинс имел доступ к совершенно секретной информации, а признание он сделал в 2019 году, когда ему продлевали допуск к секретным материалам.

Об аресте Деббинса на прошлой неделе сообщил Минюст США.

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В заявлении судьи Восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорилось, что в 1996-2011 гг. Деббинс "действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Ранее гражданина Норвегии задержали за шпионаж в пользу России.

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Россия США шпионаж спецназ гру

Источник: Интерфакс

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