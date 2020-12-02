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"Чувство другое": Милованов сравнил работу в Кабмине и Офисе президента

2 декабря, 12:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-министр стал советником Ермака, но пока точно не понятно, что он будет делать

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов сравнил работу на Банковой и в Кабинете министров, где он был министром экономического развития. Теперь у него намного меньше обязанностей и больше времени на самые важные вопросы.

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Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, когда он был министром, у него в подчинении было 1300 человек и 367 функций. При этом 80% времени уходило на обеспечение этих функций, и только 20% времени занимался какими-то стратегическими вещами

"Я пока не могу это сформулировать, структурировать, наверное, нужно время. Но чувство другое. Работа в Офисе, вопросы, которые поднимаются в Офисе, по-другому структурированы, потому что нет этого огромного аппарата ... Когда я сижу в Офисе как советник, могу запросто сказать: "Ребята, это не моя территория или это не приоритетно". Я могу сфокусироваться на каких-то действительно важных вещах и уделить им 80% времени. Это очень меняет взгляд на вещи. Это интеллектуально интересно", – сказал Милованов.

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Также после увольнения из Кабмина он не скрывал, что не против поработать советником.

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"Это совершенно другой взгляд. Интеллектуально очень интересно. Отодвигаешь все в сторону – политику, экономику, репутацию, позиционирование, присутствие в медиа – и смотришь на все, как с другой стороны Луны", – сказал Милованов.

На вопрос, какими конкретно вопросами он будете заниматься в Офисе президента, советник Ермака сказал: "Еще непонятно, процесс только запущен".

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения Милованов рассказывал, чем будет заниматься в Офисе президента. Бывший министр экономики регулярно получал предложения работы, но согласился пойти лишь к Ермаку.

Смотрите также недавнее выступление Милованова на "Свободе слова Савика Шустера" относительно возможного локдауна в Украине:

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Кабинет министров Тимофей Милованов Офис президента
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