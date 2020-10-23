Почему надо идти на выборы и как голосовать тем, кто аполитичен. Собрали 10 аргументов

Каждый избиратель, даже тот, кто не интересуется политикой, должен знать, почему стоит прийти на избирательные участки и как правильно реализовать свое право голоса.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, что зависит от вашего голоса и почему реализация права избирателя важна.

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Почему надо идти на выборы

- Любые выборы – это реальный шанс что-то изменить.

- Местные выборы – особенные, они важны для эффективного управления общинами, где живут избиратели, решения их повседневных проблем. От воли избирателей будет зависеть качество и профессионализм новых мэров и депутатов.

- Нынешние выборы дают старт формированию новой системы местного самоуправления на 5 лет вперед. Тот кто не проголосует – пустит процесс на самотек.

Кстати.В странах ЕС и в США наиболее высокая явка на местных выборах и наиболее низкая – на общегосударственных.

У избирателей есть личная заинтересованность, ведь местные кандидаты предлагают решить местные проблемы: улучшить инфраструктуру, качество питьевой воды, воздуха, коммунальных услуг, решить проблемы безопасности в регионе и так далее.

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В Украине – наоборот, высокая явка на выборах президента, парламента, так как наши люди привыкли надеяться на центральную власть. Но после реформы децентрализации ключевые проблемы на местах решают именно местные общины.

Как сделать выбор прямо на участке

- Если пришли на участок – правильно будет проголосовать, а не "из протеста" испортить бюллетень.

- Определиться, какая политическая сила не является лично для вас "токсичной".

- Не доверять ярким бигбордам, баннерам и броским слоганам.

- Верить не обещаниям что-то изменить в масштабах страны, а конкретным планам по улучшению жизни вашего населенного пункта.

- На участке прочесть до голосования программы партий, участвующих в выборах.

- Определиться не только с партиями, но и с кандидатами от партий. Стоит ориентироваться на тех, кто знает проблемы региона или города и предлагает конкретные шаги для их решения.

- Если в выбранном вами партийном списке фамилии кандидатов вам не знакомы – лучше никого не выбирать. Вы в целом проголосуете за партию.

Кстати. Эксперты считают хорошей явкой на будущих местных выборах более 40%. Минимального лимита нет, даже если проголосует всего один избиратель, выборы будут считаться состоявшимися.

Среди кандидатов в депутаты появились клоны известных личностей. Избирательные комиссии не хотят их регистрировать и последние обращаются в суд. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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