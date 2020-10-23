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Даже не пытайтесь: Аваков обратился к участникам выборов

23 октября, 11:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций от силовиков

За время избирательной кампании зафиксировано много нарушений и в связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к участникам выборов с призывом не нарушать закон и пообещал жестко реагировать на "карусели", "сетки" и прочие нарушения.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине – день тишины. Потом – голосование, подсчет голосов и установления результатов ... Обращаюсь также к участникам избирательного процесса – от кандидатов до членов комиссий – не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит", – сказал он.

Аваков пообещал, что правоохранители будут отдалены от политики и во всех случаях будут руководствоваться исключительно законом. По его словам, ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получит защиту своих прав.

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"Впереди ответственные этапы – голосование и установление результатов. Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам – даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам. МВД жестко настроено реагировать на нарушения … Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность … Давайте завершим эту кампанию так же четко, чисто и честно, как предыдущие президентские и парламентские выборы", – подчеркнул министр.

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Глава МВД добавил, что правоохранители будут работать в усиленном режиме – от авиации до взрывотехников. К обеспечению охраны правопорядка на выборах привлечены около 140 тысяч сотрудников системы МВД.

Видео: mvs.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", генпрокурор Ирина Венедиктова тоже обратилась к украинцам накануне выборов. Она рассказала, как с начала избирательной кампании некоторые депутаты "отличились", и призвала людей сообщать о попытках их подкупа.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Арсен Аваков местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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