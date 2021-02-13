Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду Киева

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что предлагает президент:

Первый законопроект. В случае принятия все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду в качестве суда первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного суда.

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в ОАСК", – говорится в сообщении.

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Второй законопроект. В случае принятия будут проходить обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия , а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ. Третий законопроект. Будут вноситься изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

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Отмечается, что уже на следующей неделе народные депутаты смогут начать проработку законопроектов по функционированию судебной системы, инициированных Зеленским.

Как сообщали ранее, председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич якобы оказалась на новогодней вечеринке с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро сообщило председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку о подозрении, у него и других фигурантов дела прошли обыски.

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