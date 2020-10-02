Что же произошло в катастрофе Ан-26: "Свобода слова Савика Шустера"

Помимо авиакатастрофы еще обсудят Нагорный Карабах и Беларусь

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 человек во время учебного полета под Харьковом.

Реклама

В студии будут выяснять, в каком состоянии украинская военная авиация, и есть ли будущее у Воздушных сил Украины.

Также участники дискуссии поднимут вопрос войны между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Затронут тему протестов спортсменов в Беларуси.

Гостями выпуска станут:

В тренде Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский ;

; командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов ;

; генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность" Михаил Забродский ;

; глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер ;

; глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005) Игорь Смешко ;

; заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко ;

; летчик-испытатель, полковник ВВС Украины Александр Лиходед ;

; волонтер, общественный деятель Сергей Притула ;

; главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов ;

; редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua Денис Томенчук ;

; капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снитина.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в предыдущем выпуске "Свободы слова" глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на скандальные заявления своего предшественника Андрея Богдана. Помощник Зеленского заявил, что никаких тайных договоров с Россией нет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама