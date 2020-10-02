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Что же произошло в катастрофе Ан-26: "Свобода слова Савика Шустера"

2 октября, 17:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Помимо авиакатастрофы еще обсудят Нагорный Карабах и Беларусь

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 человек во время учебного полета под Харьковом.

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В студии будут выяснять, в каком состоянии украинская военная авиация, и есть ли будущее у Воздушных сил Украины.

Также участники дискуссии поднимут вопрос войны между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Затронут тему протестов спортсменов в Беларуси.

Гостями выпуска станут:

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  • вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский;
  • командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов;
  • генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность" Михаил Забродский;
  • глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер;
  • глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005) Игорь Смешко;
  • заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко;
  • летчик-испытатель, полковник ВВС Украины Александр Лиходед;
  • волонтер, общественный деятель Сергей Притула;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua Денис Томенчук;
  • капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снитина.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", в предыдущем выпуске "Свободы слова" глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на скандальные заявления своего предшественника Андрея Богдана. Помощник Зеленского заявил, что никаких тайных договоров с Россией нет.

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катастрофа савик шустер Ан-26 Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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