Что же произошло в катастрофе Ан-26: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 человек во время учебного полета под Харьковом.
В студии будут выяснять, в каком состоянии украинская военная авиация, и есть ли будущее у Воздушных сил Украины.
Также участники дискуссии поднимут вопрос войны между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Затронут тему протестов спортсменов в Беларуси.
Гостями выпуска станут:
- вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский;
- командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов;
- генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность" Михаил Забродский;
- глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер;
- глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005) Игорь Смешко;
- заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко;
- летчик-испытатель, полковник ВВС Украины Александр Лиходед;
- волонтер, общественный деятель Сергей Притула;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua Денис Томенчук;
- капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снитина.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", в предыдущем выпуске "Свободы слова" глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на скандальные заявления своего предшественника Андрея Богдана. Помощник Зеленского заявил, что никаких тайных договоров с Россией нет.
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