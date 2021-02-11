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"Что общего между мной и Трампом?": Twitter заблокировал аккаунт Добкина

11 февраля, 10:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик сравнил себя с Дональдом Трампом, которого недавно тоже заблокировали в этой соцсети

Экс-депутат Верховной Рады и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин сообщил, что его аккаунт в Twitter заблокирован. Об этом он написал в Telegram.

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Он сравнил свой случай с блокированием аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

"Что общего между мной и Трампом? Правильно, мы оба пострадали в Twitter за борьбу с Соросом (известным инвестором и миллиардером. – Ред.) и его "соросятами". Но никакой бан тебе не страшен, если борешься за свободу слова, демократию и верховенство права. Перехожу к партизанской войне за право человека на жизнь в Украине", – написал Добкин.

В то же время ни сам политик, ни Twitter не указали причину блокирования аккаунта.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Добкин намекнул, что собрался баллотироваться в мэры Харькова. Если он действительно будет участвовать в выборах, то пройдут они аж осенью. Напомним, что после смерти Геннадия Кернеса в Харькове будут выбирать нового градоначальника.

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Twitter Михаил Добкин блокировка аккаунт

Источник: Сегодня

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