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Членство Украины в ЕС, деоккупация и развитие торговли: 10 тезисов интервью Зеленского и Дуды

13 октября, 21:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мир не должен забывать об оккупации Крыма Россией, говорит Владимир Зеленский

В Одессе прошел Украинско-польский экономический форум, в работе которого приняли участие президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда. Они дали совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1, которые представляли наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.

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Сайт "Сегодня" собрал 10 главных тезисов заявлений лидеров двух государств:

  • Дверь в Европейский Союз должна быть открыта. И хотя Киеву предстоит много работы по пути в ЕС – граждане страны стремятся в Евросоюз, поэтому Украина там будет, как и соседние Польша и Словакия.
  • Россия попрала международное право, когда оккупировала Крым и Донбасс. Добиться деоккупации этих территорий можно сочетанием политического и экономического давления Запада на Москву.
  • Мир не должен забывать об оккупации Крыма Россией. Поэтому страны, которые хотят помочь Украине в вопросе освобождения полуострова, должны присоединяться к "Крымской платформе".
  • Агрессия России против Украины должна быть прекращена, а контроль над границей на востоке должен перейти Киеву.
  • Украина и Польша всегда будут соседями, однако вопросами исторической памяти должны заниматься не политики, а историки, чтобы не допускать исторических споров между странами в будущем.
  • В Быковне под Киевом НКВД расстреливало польских и украинских патриотов – это общий элемент, который объединяет оба наших народа в боли.
  • Лех Качиньский очень уважал Украину и считал ее главным партнером. В 2008 году он предупредил, что Грузия станет первой жертвой агрессии России, потом придет черед Украины, а затем – и стран Балтии.
  • Экономический форум в Одессе стал важным сигналом для бизнеса Украины и Польши, поэтому Киев и Варшава будут наращивать такое партнерство. В 2019 году товарооборот Украины и Польши составил 8 млрд долларов, и по окончании пандемии коронавируса страны смогут еще больше нарастить его.
  • Украина и Польша имеют выход к морям в двух разных частях Европы, поэтому их должны связать экспресс-дороги, а новые переходы на границе должны облегчить коммуникацию.
  • Украина должна вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что она является предпосылкой активизации бизнеса и торговли с Европой.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".

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форум Владимир Зеленский Анджей Дуда

Источник: Сегодня

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