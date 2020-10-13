Членство Украины в ЕС, деоккупация и развитие торговли: 10 тезисов интервью Зеленского и Дуды

В Одессе прошел Украинско-польский экономический форум, в работе которого приняли участие президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда. Они дали совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1, которые представляли наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.
Сайт "Сегодня" собрал 10 главных тезисов заявлений лидеров двух государств:
- Дверь в Европейский Союз должна быть открыта. И хотя Киеву предстоит много работы по пути в ЕС – граждане страны стремятся в Евросоюз, поэтому Украина там будет, как и соседние Польша и Словакия.
- Россия попрала международное право, когда оккупировала Крым и Донбасс. Добиться деоккупации этих территорий можно сочетанием политического и экономического давления Запада на Москву.
- Мир не должен забывать об оккупации Крыма Россией. Поэтому страны, которые хотят помочь Украине в вопросе освобождения полуострова, должны присоединяться к "Крымской платформе".
- Агрессия России против Украины должна быть прекращена, а контроль над границей на востоке должен перейти Киеву.
- Украина и Польша всегда будут соседями, однако вопросами исторической памяти должны заниматься не политики, а историки, чтобы не допускать исторических споров между странами в будущем.
- В Быковне под Киевом НКВД расстреливало польских и украинских патриотов – это общий элемент, который объединяет оба наших народа в боли.
- Лех Качиньский очень уважал Украину и считал ее главным партнером. В 2008 году он предупредил, что Грузия станет первой жертвой агрессии России, потом придет черед Украины, а затем – и стран Балтии.
- Экономический форум в Одессе стал важным сигналом для бизнеса Украины и Польши, поэтому Киев и Варшава будут наращивать такое партнерство. В 2019 году товарооборот Украины и Польши составил 8 млрд долларов, и по окончании пандемии коронавируса страны смогут еще больше нарастить его.
- Украина и Польша имеют выход к морям в двух разных частях Европы, поэтому их должны связать экспресс-дороги, а новые переходы на границе должны облегчить коммуникацию.
- Украина должна вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что она является предпосылкой активизации бизнеса и торговли с Европой.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк