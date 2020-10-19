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Чиновникам могут разрешить скрывать доходы: решение КСУ возмутило "Слугу народа"

19 октября, 18:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суд поменял форму заседания о конституционности антикоррупционных законов

Конституционный суд Украины решил не слушать участников ходатайства о конституционности ряда положений, которые касаются антикоррупционного законодательства.

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В связи с этим, как сообщила пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное обращение 47 народных депутатов будет рассматриваться не в устной, как предполагалось изначально, а в письменной форме.

Соответствующее решение было принято 19 октября – накануне самого заседания. В то же время, оно будет проходить открыто, хотя и с ограничением на количество присутствующих в зале..

В партии "Слуга народа" уже высказали свое возмущение по этому поводу. В частности, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря утверждает, что решение об изменении формы заседания принималось за закрытыми дверями.

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По ее словам, она и представитель президента в Конституционном суде пытались попасть на заседание и подали ходатайство против изменения формата, но были проигнорированы якобы из-за эпидемии коронавируса.

Стоит отметить, что обращение народных депутатов касается статей об электронном декларировании доходов чиновниками и должностными лицами. Авторы просят КСУ разъяснить, соответствует ли это Основному Закону страны.

Напомним, что ранее электронная декларация президента Владимира Зеленского вызвала скандал – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции оформило в отношении него два админпротокола за покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа.

Также вы можете ознакомиться со списком самых богатых народных депутатов от партии "Слуга народа".

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