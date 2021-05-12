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Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука и сделала крутое предложение художнику

12 мая, 20:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства предложил всемирно известному художнику здание для создания его музея

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили выставку народного художника Украины Ивана Марчука и поздравили его с 85-летним юбилеем.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На выставке Ивана Марчука "Я Есмь ..." в Музее истории Киева представлено около 70 полотен из собственной коллекции художника, а также картины из частных коллекций и Национального художественного музея Украины, которые еще не выставлялись для широкой общественности.

Чета Зеленских осмотрела полотна и пообщалась с художником. Иван Марчук рассказал об истории представленных работ, о том, что вдохновляло на их создание, а также об авторской технике.

Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку художника Івана Марчука та запропонували митцю будівлю для створення його музею

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"Благодаря вашему уникальному творчеству отечественное и мировое искусство получило тысячи ярких и колоритных полотен, которые полны гармонии, символизма и искренней любви к украинской земле. Вашим талантом гордится вся Украина и восхищаются в мире. У вас прекрасные картины, берегите свой талант", – сказал президент, обращаясь к художнику.

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Владимир и Елена Зеленские пожелали Ивану Марчуку крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.

Кроме того, президент обратил внимание, что Иван Марчук ищет помещение для музея. Поэтому предложил здание, которое сейчас принадлежит Государственному управлению делами, где раньше было американское посольство.

"Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей", – отметил Зеленский.

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Напомним, что в августе-2020 в Киеве на "Площади звезд" открыли звезду Ивана Марчука.

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