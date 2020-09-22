Чешский суд дал 4,5 года тюрьмы белорусу, воевавшему на Донбассе против ВСУ

Суд в Праге приговорил 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков. Его наказали за участие в организованной преступной группировке, хотя обвинение настаивало на его участии в террористической деятельности, за что ему грозило до 20 лет тюрьмы или даже высшая мера, сообщает чешское издание Novinky.cz.
Фадеев отрицает вину и утверждает, что находился в Донецкой области "для помощи людям против фашистов".
Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.
"На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен, но не был удовлетворен юридической квалификацией и описанием деяния в обвинительном заключении", – заявила председатель Уголовной палаты Ленка Цихларжова, огласившая приговор.
По ее словам, "не удалось доказать, что подсудимый был человеком, принимавшим активное участие в боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии". По мнению судьи, белорусский наемник занимал только вспомогательные должности и не участвовал в активных сражениях.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что в мае 2019-го суд признал чешского военного Эрика Эшту, воевавшего на стороне оккупантов, виновным в подготовке к теракта и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года, хотя изначально ему тоже грозило до 20 лет тюрьмы.
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