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  1. Новости политики

Чего ждать от войск РФ вблизи Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

2 апреля, 16:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии обсудят и решения с сегодняшнего заседания СНБО

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят стягивание Россией войск к границам Украины, ждать ли еще большего обострения и сможет ли украинская армия ответить на провокации.

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Кроме того, в программе разберут ситуацию на Прикарпатье – что не так с выборами на 87-м округе.

Политики и чиновники обсудят новые санкции СНБО по итогам сегодняшнего заседания на Банковой.

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Гостями студии станут:

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО;
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
  • Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";
  • Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее";
  • Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", избирательный округ №87;
  • Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода", избирательный округ №87;
  • Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты от партии "За будущее", избирательный округ №87;
  • Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
  • Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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савик шустер Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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