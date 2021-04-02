Чего ждать от войск РФ вблизи Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят и решения с сегодняшнего заседания СНБО

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят стягивание Россией войск к границам Украины, ждать ли еще большего обострения и сможет ли украинская армия ответить на провокации.

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Кроме того, в программе разберут ситуацию на Прикарпатье – что не так с выборами на 87-м округе.

Политики и чиновники обсудят новые санкции СНБО по итогам сегодняшнего заседания на Банковой.

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Гостями студии станут:

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Алексей Резников , вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО;

, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО; Арсений Яценюк , лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016); Давид Арахамия , глава фракции "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

, глава фракции "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Корниенко , председатель партии "Слуга народа";

, председатель партии "Слуга народа"; Михаил Забродский , генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности";

, генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности"; Андрей Билецкий , лидер партии "Национальный корпус";

, лидер партии "Национальный корпус"; Нестор Шуфрич , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Олег Тягнибок , лидер ВО "Свобода";

, лидер ВО "Свобода"; Тарас Батенко , сопредседатель депутатской группы "За будущее";

, сопредседатель депутатской группы "За будущее"; Василий Вирастюк , кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", избирательный округ №87;

, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", избирательный округ №87; Руслан Кошулинский , кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода", избирательный округ №87;

, кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода", избирательный округ №87; Александр Шевченко , кандидат в народные депутаты от партии "За будущее", избирательный округ №87;

, кандидат в народные депутаты от партии "За будущее", избирательный округ №87; Иван Маруняк , координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;

, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области; Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;

, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины; Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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