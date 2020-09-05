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Цепкало предлагает международный суд над Лукашенко

5 сентября, 01:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Беларусские оппозиционеры работают с международными юристами

Экс-претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало, который ранее покинул Украину, намерен добиться международного расследования в отношении главы этого государства Александра Лукашенко.

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"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", – заявил Цепкало в эфире своего Youtube-канала.

Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Беларуси.

Ранее мы сообщали, что вопреки многочисленным призывам США и Европы не вмешиваться в ситуацию в охваченной самыми массовыми в своей современной истории протестами Беларуси, Россия уже создает резервный отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

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Больше о том, как Москва уже помогает Минску придушить протесты и на что еще готова пойти, читайте в материале "Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине" на нашем сайте.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Валерий Цепкало

Источник: Интерфакс

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