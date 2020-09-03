Бывшего нардепа Рады высадили из такси из-за маски: подробности скандала

Водитель отказался и маску надеть, и везти Ольгу Червакову дальше

Нежелание некоторых граждан выполнять эпидемиологические требования снова стали поводом для конфликтов в Украине – в Киеве таксист высадил женщину за ее требование надеть маску во время поездки.

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Инцидент произошел с бывшим народным депутатом Ольгой Черваковой, о чем она сообщила 3 сентября на своей странице Facebook.

По словам экс-нардепа, заказав такси, она обнаружила, что водитель не носит маску. На ее просьбу прикрыть лицо таксист ответил, что "в эти игры не играет", а когда Червакова ему напомнила, что это является требованием Минздрава, то сказал, что "имел я в виду" такие требования.

Тогда женщина попросила выключить кондиционер и открыть окна.

"Купите себе машину и диктуйте там свои правила. И выходите", – ответил ей водитель такси.

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На этом фоне женщина возмутилась, что в последнее время в Украине регулярно фиксируют все новые и новые антирекорды заболеваемости, и пожаловалась на безразличие и нигилизм населения.

Стоит отметить, что несоблюдение отдельными людьми коронавирусных предписаний уже неоднократно становилось поводом для конфликтов в Украине.

Например, в августе в одном из магазинов Одессы произошла драка между мужчинами, один из которых отказался надевать маску в помещении.

А месяцем ранее во Львове молодой парень избил пожилого мужчину из-за замечания об отсутствии маски.

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