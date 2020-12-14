Бюджетный комитет поддержал проект госбюджета-2021

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект госбюджета на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.
"Бюджетный комитет после 2 часов дискуссий утвердил бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс", – написал Железняк.
Он сообщил, что "синхронно" голосовали "Слуги народа", "Довира", "За будущее", "Батькивщина" и один депутат от "ЕС".
"Вот вам и голоса на бюджет завтра", – отметил Железняк.
Об итогах заседания комитета сообщил и народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член Комитета (Гончаренко, ЕС), воздержался 1 (Цабаль, Голос)", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Напомним, 13 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня. Итоги" заверил, что Верховная Рада планирует принять госбюджет-2021 на этой неделе и избежать "новогодней бюджетной ночи".
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