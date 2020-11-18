Бюджет-2021 и решение КСУ: о чем еще говорил Зеленский с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора среди прочего обсудили выполнение Украиной условий для пересмотра программы МВФ, украинский бюджет-2021 и недавнее решение Конституционного суда.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, президент подчеркнул, что высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ и поблагодарил за увеличение первого транша в рамках программы stand-by, что "позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства".

Зеленский также рассказал Георгиевой о выполнении Украиной взятых на себя обязательств в рамках программы: утверждена реформа таможни и налоговой службы, а Минфин и Нацбанк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

По словам президента, "все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены

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Также обсуждалось принятие сбалансированного бюджета на 2021 год и риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ", — заверил главу МВФ Зеленский.

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Он также сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы при участии международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

В свою очередь Георгиева отметила работу премьер-министра Украины с командой Фонда, что, по ее словам, позволило закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь ощутимого прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

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Глава МВФ также поинтересовалась состоянием здоровья украинского президента, который сейчас проходит лечение от коронавируса, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Напомним, даты визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину будут известны после решения ряда вопросов, которые в первую очередь беспокоят фонд: решения Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине; проект бюджета Украины на 2021 год; работа Национального банка.

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