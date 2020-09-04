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"Было все корректно, не били": в Беларуси продолжают задерживать журналистов

4 сентября, 01:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Один из журналистов случайно задел сотрудника милиции в штатском

В Беларуси, как и раньше, продолжают задерживать представителей СМИ: журналиста портала TUT.BY Дмитрия Брушко отпустили из Октябрьского РОВД Минска, но составили на него протокол о мелком хулиганстве.

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Об этом сообщают представители СМИ с места событий, – пишет "Интерфакс-Украина".

Брушко, комментируя свое задержание, отметил: "Было тесно, случайно задел сотрудника милиции в штатском". "Затащили в машину. Было все корректно, не били", – добавил он.

При этом у адвоката журналиста возникли претензии к копии протокола – в ней не описан состав правонарушения.

Ранее несколько десятков журналистов белорусских негосударственных изданий собрались у здания МВД и просили встречи с главой ведомства Юрием Караевым. Однако Караев отказался выйти к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

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Журналисты выстроились у здания МВД, к ним вышли девять человек в форме и заявили, что журналисты нарушают закон о массовых мероприятиях, и попросили разойтись. В итоге фотографа портала tut.by Дмитрия Брушко задержали люди в штатском и увезли.

После этого журналисты прошли колонной от здания МВД к Октябрьскому РУВД.

Ранее белорусская оппозиционерка открестилась от украинского влияния на протесты.

Видео: t.me/tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты журналист Беларусь задержание

Источник: Интерфакс-Украина

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