"Было предложение от президента": Вирастюк рассказал о разговоре с Зеленским

Силач еще несколько дней думал, что ответить на предложение главы государства

Известный спортсмен Василий Вирастюк заявил, что получил предложение баллотироваться в Верховную Раду на промежуточных выборах от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на брифинге по итогам съезда партии "Слуга народа".

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По его словам, разговор с главой государства состоялся примерно неделю назад.

"Предложение было от президента Украины. У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении. Увидел, что есть ответ и пошел принимать решение", – рассказал Вирастюк.

Отметим, что выборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта. Место в парламенте освободилось после того, как из Рады ушел нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, поскольку стал мэром Надворной. Кроме того, сложит депутатский мандат и "слуга народа" Александр Скичко, которого назначили главой Черкасской ОГА.

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