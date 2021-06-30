Было нереально круто! Зеленский поздравил футболистов с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Президент надеется, что у него будет возможность написать те же слова и после полуфинала и финала нынешнего чемпионата

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на победу украинской сборной по футболу над Швецией и ее выход в четвертьфинал чемпионата Евро-2020.

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Радостный пост он опубликовал в Twitter.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро !!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья. Слава Украине!" – написал президент.

Чуть позже он написал в Telegram, что не сомневался в сегодняшней победе украинцев.

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"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы!" - отметил президент.

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Он добавил, что рассчитывает, что у него будет возможность написать то же и после 1/4 и полуфинала, "а, может, и после финала Евро!".

"Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина!" - написал глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский связался по видеосвязи с футболистами сборной Украины по футболу, чтобы выразить поддержку перед сегодняшним матчем со Швецией.

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А накануне президент Зеленский запустил флешмоб перед игрой Украины на Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Украина - Швеция в плей-офф Евро!