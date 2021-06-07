Был вынужден выезжать за границу – Ляшко пытались завербовать спецслужбы (видео)

Он рассказал, как из-за журналистской деятельности ему пришлось уехать из Украины

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, фото: Олег Ляшко/Facebook

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поздравил украинцев с профессиональным праздником – Днем журналиста, который отмечается ежегодно 6 июня.

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Поздравление он озвучил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"С Днем ​​журналиста, уважаемые коллеги! Слово "коллеги" говорю не просто так", – сказал Ляшко.

Он рассказал, как из-за журналистской деятельности был вынужден выезжать за границу, чтобы избежать преследований от власти.

Ляшко упомянул экс-президента Леонида Кучму и его политически мотивированные репрессии против него, черкасской газеты "Свобода", где Ляшко был главным редактором, других украинских оппозиционных СМИ и их журналистов.

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Также Ляшко впервые рассказал о ситуации, когда высокопоставленный представитель контрразведки пытался его завербовать в спецслужбы (в 1992 году).

"Кстати, хочу рассказать одну интересную историю. Как меня вербовали. О покойниках либо ничего, либо хорошо. Но я эту историю расскажу, что интересно, впервые в жизни. Когда я работал в газете, меня хотели завербовать. Был такой Анатолий Ермак, это был деловой партнер Григория Омельченко, они работали вместе в контрразведке. К сожалению, Анатолий Ермак погиб много лет назад", - сказал Ляшко.

Ранее Олег Ляшко неоднократно выступал за прекращение импорта белорусской электроэнергии, заявляя, что отечественные электростанции способны полностью обеспечить потребности украинцев и бизнеса.