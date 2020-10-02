"Был положительный тест": у Нестора Шуфрича подозрение на коронавирус

После того, как Верховная Рада отменила свои заседания и ушла на "карантин", у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича заподозрили коронавирус, поскольку был положительный тест. Об этом он сам сообщил в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, были и отрицательные тесты, но это еще не конец – будет еще одна проверка.

"Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные — посмотрим, чем это закончится", – сказал Шуфрич.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне нардеп от партии "За майбутнє" Игорь Палица признался, что заболел COVID-19. Он отметил, что уже самоизолировался и начал профилактическое лечение, которое прописал врач. Также заявил о заражении коронавирусом и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как известно, по состоянию на утро 2 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая заражения коронавирусом – это новый "рекорд" (217 661 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 68 украинцев (4261 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 2148 человека (96 591 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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