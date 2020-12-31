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"Был неожиданно сложным": политики подвели итоги 2020 года

31 декабря, 17:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политики поздравили украинцев с праздниками

Новогодние поздравления в этом году не традиционные. Вместо красноречивых поздравлений – только сдержанная и искренняя благодарность. Тем, кто защищает нас на передовой: на Востоке, и на медицинском фронте.

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Каким был уходящий год – подвели итоги политики. От них прозвучали и первые поздравления.

Начал новогоднее поздравление премьер-министр Денис Шмыгаль .

"В праздничную зимнюю пору мы особенно ценим домашний уют и семейное тепло. Мы ждем новогодних праздников чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание поблагодарить тех, кто оберегает нашу страну на фронте и спасает наши жизни в больницах, учит наших детей в школах и защищает нас от опасности", – сказал Шмыгаль.

В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заметил, что самое главное – научились заботиться друг о друге.

"С одной стороны, данный год и пандемия разъединили нас. Мы иногда не могли увидеть своих родных и близких, прикоснуться или обнять их. В то же время он научил помогать и поддерживать друг друга. Совместно бороться с новыми вызовами. Переживать за здоровье не только своей семьи, но и целого государства", – сказал Разумков.

О том, что в 2020 и был сложный, вспоминает и дважды премьер-министр Арсений Яценюк .

"Год 2020-й был неожиданно сложным, грущу с теми, кто потерял близких родных и знакомых и радуюсь каждой украинской семье. Желаю нашему президенту мудрости и дальновидности. Парламента и правительства – хоть немного ума и ответственности. А Украина и украинском – счастье, успеха и светлого будущего ", – сказал Яценюк.

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политика новогодние поздравления Украина
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