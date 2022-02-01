Быкам повезло, а у Змеи – проблемы: прогноз астролога для Зеленского, Порошенко и всех депутатов на китайский Новый год

1-го февраля в 05:03 по пекинскому времени в Поднебесной наступил китайский Новый год. В это день 2022-й отмечают не только жители азиатских стран, но даже некоторые украинцы. Ведь это еще один повод собрать всех родных за общим столом.

Сайт "Сегодня" обратится к восточному календарю, чтобы выяснить, что в наступившем году ждет отечественных политиков. Составить гороскоп для каждого знака нам помогла астро-нумеролог и консультант по фен-шуй Татьяна Долготович.

2022-й год пройдет под покровительством Черного Водяного (Синего) Тигра. В Верховной Раде представителей семейства кошачьих найти было не так легко. Даже "ТигрЮля" всея парламента Юлия Владимировна родилась под другим знаком.

Но без "полосатого рейса" никуда. Парламентскими тиграми можно назвать депутата "Европейской солидарности" Ирину Фриз и сопредседателя депутатской группы "За майбутнє" Тараса Батенко. Астро-нумеролог прогнозирует родившимся в год Тигра карьерный взлет:

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"Ваш главный девиз в этом году работать и включать смекалку, которой вы наделены от природы, прислушиваться к своему внутреннему голосу. Есть шанс разбогатеть, но при условии, что будете усердно работать и не ждать быстрой и лёгкой добычи. А е6сли будете настойчивыми, добыча однозначно будет. Помните, что скорость в погоне за доходами может вас изрядно истощать, поэтому не забывайте давать себе возможность отдышаться и восстановить потраченные силы".

Тиграм нужно в новом году работать и включать смекалку / Коллаж "Сегодня"

Кроликам лучше держать рот на замке

Белыми и пушистыми кажутся на первый взгляд глава парламента Руслан Стефанчук и сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Виктор Бондарь. Все потому, что они родились в год Кролика.

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"Кроликам следует быть осмотрительными следить за своими разговорами и тем, что вы говорите другим. Эта информация может обратиться против вас. Вообще тема словесных конфликтов может довлеть в течение всего года, поэтому будьте осмотрительны особенно с госструктурами, и даже близкими, против вас могут быть выдвинуты различные обвинения. Старайтесь обернуть энергию конфликтности себе во благо. Посредством активной работы проводите переговоры, презентации, занимайтесь рекламой и не бойтесь конкуренции", — советует эксперт.

Кроликам следует быть осмотрительными в своих словах / Коллаж "Сегодня"

Драконы освоят новый навык

Главной задачей в новом году для главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк и депутата "ЕС" Ахтема Чийгоза является обучение и повышение своей квалификации, либо освоение знаний и навыков для новой деятельности. Именно в сфере самообразования Татьяна Долготович советует развиваться всем Драконам:

"Вы можете блистать среди близких и выступать перед большим количеством людей. Ваша популярность в этом году может побить прежние рекорды. Не скромничайте, так как энергии 2022 года приносят вам обаяние и привлекательность в глазах других людей. В этом году вы можете встретить родственную душу или увлечься новым романом".

Драконам можно ожидать популярности в этом году / Коллаж "Сегодня"

Извиваться, как Змея, придется в 2022-м

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, а также сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обстоятельства уже вынуждают быть гибкими. Вспомнить только судебные дела, которые ведутся против них или их соратников. По иронии судьбы эти политики родились под знаком Змеи.

"2022 год просит вас перестраиваться на новый образ жизни, быть более активными, доверять своей интуиции. Но при этом стремительно развиваться и обучаться. Новые знания и навыки повысят вашу харизму и принесут привлекательность для противоположного пола. Есть все шансы в этом году создать новые отношения и встретить вторую половинку".

Рожденным в год змеи нужно доверять своей интуиции / Коллаж "Сегодня"

Рожденных в год Лошади подстерегают недоброжелатели

Президент Украины Владимир Зеленский, глава депутатской группы "Довіра" Олег Кулинич, а еще депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук и "слуга народа" Даниил Гетманцев — все они родились под одним знаком. Их покровитель — Лошадь.

"Для вас блестящие возможности будут приходить в течение всего года. Они будут способствовать благополучию. Этот год даёт закладку нового будущего. Но, конечно, от вас зависит, за какие возможности вы ухватитесь, а какие пропустите мимо. Но будьте крайне аккуратны: противники могут нанести неожиданный удар, и особенно будьте внимательны в феврале, мае, июне, октябре и ноябре 2022 года. Старайтесь окружать себя надёжными и проверенными временем людьми", — настораживает специалист.

К знаку Лошадь придут блестящие возможности / Коллаж "Сегодня"

Подопечным Козы лучше хорошо обдумывать решения

Главу монобольшинства в парламенте Давида Арахамию и нардепа от фракции "Батьківщина" Сергея Власенко объединяет общий знак по восточному гороскопу — Коза. Астролог советует политикам и всем, кто родился в год этого животного следить за конфликтностью и лишний раз не горячиться.

"Умейте направить энергию в продуктивное русло и не сидите без дела, иначе эта энергия может обратиться против вас. Помните также, что на каждую силу, найдется сила мощнее. И лучшая для вас позиция — быть более дальновидным в принятии решений в этом году".

Представителям знака Козы нужно научится управлять энергией / Коллаж "Сегодня"

Обезьянам лучше побыть на самоизоляции

Практичные советы в период пандемии астро-нумеролог дает для китайских Обезьян:

"Обезьянам в году Черного Тигра следует быть осмотрительными со своим здоровьем и максимально уделять внимание профилактике и очищению. Не следует часто бывать в местах скопления большого количества людей. Будьте осмотрительны в период затмений, а также май, август, декабрь. Старайтесь сфокусироваться на внутреннем мире и привесит его в порядок, берегите нервную и пищеварительную системы".

В парламенте в год примата родились нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, представитель "Голоса" Ярослав Юрчишин и "батьківщиновец" Вадим Ивченко.

Знаку Обезьяны специалист советует беречь нервную и пищеварительную системы / Коллаж "Сегодня"

Совет Петухам: развивать интуицию

Пернатым по китайскому гороскопу нельзя расслабляться, иначе ждет подвох. Это совет будет актуален для Ивана Крулько из " Батьківщини", Сергея Рахманина из "Голоса" иАртема Дмитрука из "Слуги народа".

"Петухам в этом году следует быть крайне внимательными и следить за своими личными вещами. Проверяйте ключи, двери, замки, сумку, будьте аккуратны в общественных местах. Есть показания на возможность грабежа. Это касается не только вещей, но и вашей репутации или авторских прав: клевета, интриги и обманы, предательство и подставы от близких людей. Задача для вас в новом году — следить за всем сказанным, не доверять и не быть наивными".

Петухам в этом году следует быть крайне внимательными / Коллаж "Сегодня"

Собака — самый духовно наполненный знак восточного гороскопа

Уделить время духовности эксперт призывает Собак. Это будет актуально, например, для заместителя главы ВРУ Елены Кондратюк, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и первого заместителя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.

"Вам открывается Божественная поддержка и руководство, обращайтесь за помощью к Высшим силам и вас всегда услышат. Обращайтесь к Богу и раскрывайте Бога внутри себя. Наполняйте себя духовными практиками и знаниями, поймите, что у вас есть поддержка от Ангелов и всей Вселенной, только попросите. Вы можете творить свою реальность своими молитвами и упованием на благословение, которым вас наделяют Высшие Божественные силы в этом году".

Собакам нужно наполнять себя духовными практиками и знаниями / Коллаж "Сегодня"

Вселенная на стороне знака Свиньи

Экс-спикер Дмитрий Разумков, сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко и глава Офиса Президента Андрей Ермак— Свиньи. Не по характеру, а по гороскопу. Татьяна Долготович утверждает, что для представителей этого знака понадобиться усердие и включение своей интуиции.

"Вас поддерживает сама Вселенная, помните, что желания и просьбы обязательно принесут результат, а вот какой — это зависит от вашей веры и формулировки желаний. Будьте аккуратны в том, что желаете — это может исполниться! В 2022 году вы получаете поддержку от Высших Сил, но это также значит, что благословение дается заслужено и по справедливости".

Знак Свиньи поддерживает сама Вселенная / Коллаж "Сегодня"

Крысам астролог советует отбросить тормоза

Главу "Батьківщини" Юлию Тимошенко, сопредседателя "ЕС" Артура Герасимова и первого заместителя главы парламента Александра Корниенко объединяет знак Крысы.

"Вас ожидает победа и удача, многое будет получаться легко само собой, главное действуйте, не бойтесь конкуренции и помните, что в этом году вы можете справиться с любыми препятствиями, особенно если будете прислушиваться к своей интуиции и не будете тормозить".

Рожденным в год Крысы все будет получаться легко само собой / Коллаж "Сегодня"

Взять Быка за рога для хороших доходов

Для Быков 2022-й год будет прибыльным. Такое пророчество касается главы фракции "Голос" Александры Устиновой, главы одноименной партии Киры Рудик, заместителя главы фракции монобольшинства Евгении Кравчук.

"В этом году вас ожидают крупные доходы, при условии что вы будете легче и проворнее подходить к своей работе. Больше двигайтесь и будьте осмотрительнее в выборе новых друзей и партнеров. Не попадитесь на удочку. Старайтесь работать играючи, но при этом быть усердным и напористым, чего у вас в достатке, тогда Год Водного Тигра наградит вас щедрыми и постоянными доходам".