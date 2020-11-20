Врио министра энергетики Буславец уволена: кто займет ее место

Правительство уволило Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики, на которую она была назначена в апреле.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Вместо нее врио главы Минэнерго назначен замминистра энергетики Юрий Бойко.
Соответствующие постановления были приняты на внеочередном заседании Кабинета министров 20 ноября.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Буславець за достижения, которые были реализованы в министерстве под ее руководством, и отметил, что она продолжит работать в правительственной команде.
Юрий Николаевич Бойко — энергетик по специальности, работает в энергетической сфере 25 лет. Заместителем министра энергетики Украины был назначен в мае этого года. Прежде работал замдиректора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок".
Напомним, что этим летом Буславец говорила о возможности создания в Украине первого завода по производству водорода.
Несмотря на это, пару месяцев назад глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул на ее грядущее увольнение, объяснив это кризисом в энергетике.
Также смотрите видеосюжет о судебном разбирательстве насчет законности назначения членов НКРЭКУ:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк