Врио министра энергетики Буславец уволена: кто займет ее место

На своей должности Ольга Буславец пробыла лишь семь месяцев

Правительство уволило Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики, на которую она была назначена в апреле.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Вместо нее врио главы Минэнерго назначен замминистра энергетики Юрий Бойко.

Соответствующие постановления были приняты на внеочередном заседании Кабинета министров 20 ноября.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Буславець за достижения, которые были реализованы в министерстве под ее руководством, и отметил, что она продолжит работать в правительственной команде.

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Юрий Николаевич Бойко — энергетик по специальности, работает в энергетической сфере 25 лет. Заместителем министра энергетики Украины был назначен в мае этого года. Прежде работал замдиректора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок".

Напомним, что этим летом Буславец говорила о возможности создания в Украине первого завода по производству водорода.

Несмотря на это, пару месяцев назад глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул на ее грядущее увольнение, объяснив это кризисом в энергетике.

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