Українська
$ 27,42
33,49
  1. Новости политики

Будут ли санкции против Коломойского и Фирташа? Зеленский ответил с юмором

20 мая, 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние месяцы СНБО активно принимает громкие решения в отношении известных лиц. А что с известными бизнесменами?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Реклама

Главу государства спросили, стоит ли ожидать ограничительных мер Совета национальной безопасности и обороны в отношении Коломойского и Фирташа, на что он ответил с юмором.

"Вы увидите еще много всего. Смотрите нас каждую пятницу (именно по пятницам уже стало традицией проводить заседания СНБО. – Ред.)", – сказал Зеленский с улыбкой.

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении Коломойского. Американцы подозревают, что, защищая Днепропетровскую область от агрессии России в 2014-м, Коломойский не устоял перед соблазном воспользоваться положением топ-чиновника в личных интересах.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Кличко будет под жестким контролем: у
Кличко будет под жестким контролем: у "Слуги народа" в Киеве новый лидерВласть
Пресс-конференция Зеленского: главное (текстовый онлайн)
Пресс-конференция Зеленского: главное (текстовый онлайн)Власть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять