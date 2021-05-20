Будут ли санкции против Коломойского и Фирташа? Зеленский ответил с юмором

В последние месяцы СНБО активно принимает громкие решения в отношении известных лиц. А что с известными бизнесменами?

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

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Главу государства спросили, стоит ли ожидать ограничительных мер Совета национальной безопасности и обороны в отношении Коломойского и Фирташа, на что он ответил с юмором.

"Вы увидите еще много всего. Смотрите нас каждую пятницу (именно по пятницам уже стало традицией проводить заседания СНБО. – Ред.)", – сказал Зеленский с улыбкой.

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении Коломойского. Американцы подозревают, что, защищая Днепропетровскую область от агрессии России в 2014-м, Коломойский не устоял перед соблазном воспользоваться положением топ-чиновника в личных интересах.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского