"Буду вакцинироваться с военными": главное из интервью Зеленского телеканалам

За год планируется вакцинировать не меньше половины населения страны

Президент Владимир Зеленский сегодня принял участие в форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", после чего сразу же дал интервью украинским телеканалам. Главными темами были получение вакцин и вакцинация населения. Мы собрали основное из заявлений главы государства.

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Задача – за год вакцинировать половину населения Украины

Президент заявил, что разработана дорожная карта вакцинации, обеспечивающая надлежащий и равный доступ к вакцине всех жителей Украины. Ее главная задача – охват как минимум половины населения страны на протяжении 2021-го и начала 2022 годов. При этом Украина договорилась о поставках четырех COVID-вакцин.

"Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы".

Для вакцинированных будут снимать ограничения

Президент отметил, что Евросоюз не позволит свободного передвижения по Европе людям, не привившимся от COVID-19.

"Мы будем как государство отменять любые запреты, особенно для людей, которые вакцинируются или переболели COVID-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений... Если они (Европа) будут пускать с какими-то штампами, паспортами или подтвержденным вакцинированием, то мы должны делать то же самое".

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Украинцы не подопытные кролики – вакцины РФ у нас не будет

Зеленский напомнил, что нет международного подтверждения эффективности вакцины "Спутник V", поэтому ее применение в Украине невозможно.

"Никакого подтверждения, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Граждане Украине – не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права. Мы договаривались только с ведущими производителями тех вакцин, которые подтверждены миром и которые дают серьезный позитивный результат".

Когда сам Зеленский будет вакцинироваться?

Он готов сразу вакцинироваться первым, чтобы показать пример остальным, однако считает это не совсем правильным.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать. Это будет на втором этапе".

Зеленский сравнил ситуацию относительно COVID-19 в Украине и Европе

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На сегодняшний день удалось достичь стабилизации в распространении коронавируса и в три раза уменьшить недельный прирост заболеваемости, отметил президент.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий в сравнении со многими странами мира и Европы. Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун. Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободны. Более 80% коек обеспечено кислородом".

Как известно, наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, сколько людей вакцинируют первыми и кого именно.

Видео: Сегодня

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