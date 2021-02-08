Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости политики

"Буду вакцинироваться с военными": главное из интервью Зеленского телеканалам

8 февраля, 13:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За год планируется вакцинировать не меньше половины населения страны

Президент Владимир Зеленский сегодня принял участие в форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", после чего сразу же дал интервью украинским телеканалам. Главными темами были получение вакцин и вакцинация населения. Мы собрали основное из заявлений главы государства.

Реклама

Задача – за год вакцинировать половину населения Украины

Президент заявил, что разработана дорожная карта вакцинации, обеспечивающая надлежащий и равный доступ к вакцине всех жителей Украины. Ее главная задача – охват как минимум половины населения страны на протяжении 2021-го и начала 2022 годов. При этом Украина договорилась о поставках четырех COVID-вакцин.

"Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы".

Для вакцинированных будут снимать ограничения

Президент отметил, что Евросоюз не позволит свободного передвижения по Европе людям, не привившимся от COVID-19.

"Мы будем как государство отменять любые запреты, особенно для людей, которые вакцинируются или переболели COVID-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений... Если они (Европа) будут пускать с какими-то штампами, паспортами или подтвержденным вакцинированием, то мы должны делать то же самое".

Реклама

Украинцы не подопытные кролики – вакцины РФ у нас не будет

Зеленский напомнил, что нет международного подтверждения эффективности вакцины "Спутник V", поэтому ее применение в Украине невозможно.

"Никакого подтверждения, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Граждане Украине – не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права. Мы договаривались только с ведущими производителями тех вакцин, которые подтверждены миром и которые дают серьезный позитивный результат".

Когда сам Зеленский будет вакцинироваться?

Он готов сразу вакцинироваться первым, чтобы показать пример остальным, однако считает это не совсем правильным.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать. Это будет на втором этапе".

Зеленский сравнил ситуацию относительно COVID-19 в Украине и Европе

Реклама

На сегодняшний день удалось достичь стабилизации в распространении коронавируса и в три раза уменьшить недельный прирост заболеваемости, отметил президент.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий в сравнении со многими странами мира и Европы. Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун. Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободны. Более 80% коек обеспечено кислородом".

Как известно, наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, сколько людей вакцинируют первыми и кого именно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью вакцинация вакцина Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Украинцы – не кролики": Зеленский "пристыдил" российскую вакцинуВласть
Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19
Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19Власть
Россия блокирует встречу лидеров
Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки" – КулебаВласть
Украина будет снимать карантинные ограничения для вакцинированных – Зеленский
Украина будет снимать карантинные ограничения для вакцинированных – ЗеленскийВласть
Украина договорилась о поставках четырех COVID-вакцин – Зеленский
Украина договорилась о поставках четырех COVID-вакцин – ЗеленскийВласть
Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с Байденом
Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с БайденомВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять