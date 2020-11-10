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"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии Зеленского

10 ноября, 11:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства будет находиться под наблюдением врачей

Президент Владимир Зеленский после заражения коронавирусом будет работать из дому, где он сейчас на самоизоляции в отдельном помещении.

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Об этом рассказала Укринформу его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, глава государства будет находиться под наблюдением врачей.

"Президент чувствует себя хорошо. Сейчас из симптомов только невысокая температура. Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении … Мы надеемся на скорейшее выздоровление и самую легкую форму течения болезни", – сказала Мендель.

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Отметим, что и супруга президента Елена Зеленская сегодня подтвердила, что он чувствует себя нормально, но из-за его болезни и ей пришлось самоизолироваться.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября президент сообщил, что у него положительный тест на "ковид". После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

Также мы решили вспомнить, с кем глава государства встречался за последнюю неделю, чтобы очертить круг его контактов. Оказалось – у президента был довольно насыщенный график: телеэфиры, общение с нардепами и поездка на Донбасс.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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