"Будет срочное совещание": Кулеба о тайной инаугурации Лукашенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба удивлен проведением тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Для выработки официальной позиции Киева будет проведено срочное совещание.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Ужгороде, передает УНИАН.
Он напомнил, что Украина не признала свободными и честными выборы в Беларуси.
"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко… Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – сказал Кулеба.
Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на инаугурации.
А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.
Смотрите также заявление оппозиционерки Светланы Тихановской:
Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк