Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости политики

"Будет срочное совещание": Кулеба о тайной инаугурации Лукашенко

23 сентября, 15:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Европа шокирована, как Лукашенко вступил на пост президента Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба удивлен проведением тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Для выработки официальной позиции Киева будет проведено срочное совещание.

Реклама

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ужгороде, передает УНИАН.

Он напомнил, что Украина не признала свободными и честными выборы в Беларуси.

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко… Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – сказал Кулеба.

В тренде
Зеленский рассказал, чего ждет от Путина

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на инаугурации.

Реклама

А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Смотрите также заявление оппозиционерки Светланы Тихановской:

Видео: Пул Первой/Telegram

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инаугурация Беларусь Александр Лукашенко Дмитрий Кулеба
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
"Батькивщина" выдвинула своего кандидата в мэры КиеваПолитика
Боррель заявил, что готов приехать в Беларусь и обратился к России
Боррель заявил, что готов приехать в Беларусь и обратился к РоссииПолитика
Чешский суд дал 4,5 года тюрьмы белорусу, воевавшему на Донбассе против ВСУ
Чешский суд дал 4,5 года тюрьмы белорусу, воевавшему на Донбассе против ВСУПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять