"Будет срочное совещание": Кулеба о тайной инаугурации Лукашенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба удивлен проведением тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Для выработки официальной позиции Киева будет проведено срочное совещание.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Ужгороде, передает УНИАН.

Он напомнил, что Украина не признала свободными и честными выборы в Беларуси.

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко… Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – сказал Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на инаугурации.

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А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

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Видео: Пул Первой/Telegram

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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