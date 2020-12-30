Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах

Киев ведет переговоры о визите украинского лидера Владимира Зеленского в США на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, но все будет зависеть от формата церемонии в условиях пандемии.

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Об этом рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января и сейчас всех интересует, будет ли на ней присутствовать украинский лидер.

"Речь идет об определении формата соответствующих мероприятий. Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", – сказал Енин.

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На уточняющий вопрос, ведутся ли сейчас такие переговоры, он ответил: "Да".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в интервью американскому изданию The New York Times Зеленский заявлял, что хотел бы видеть Байдена в "нормандском формате". Также президент выступил за участие США в восстановлении и реинтеграции Донбасса.

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