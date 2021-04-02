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Будет ли всеукраинский локдаун? На Банковой дали ответ

2 апреля, 14:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти пока не планируют вводить локдаун на общенациональном уровне. На Банковой привержены политике адаптивного карантина, согласно которой жесткие карантины будут вводить локально.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.

"Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской или другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", – заявил Тимошенко.

На Банковой в качестве примера работы адаптивного карантина привели Прикарпатье.

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"(Ивано-Франковская область – ред.) была несколько недель – практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", – добавил Тимошенко.

Напомним, в Украине за последние сутки, 1 апреля, выявили 19 893 новых случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 433 украинца. Обе цифры стали рекордными с момента начала пандемии. Вылечить за сутки удалось 10 287 инфицированных.

На сегодняшний день в красной зоне карантина находятся 11 регионов – Киев и 10 областей. Кроме того, удручающая ситуация в Хмельницкой и Донецкой областях.

А тем временем столичные власти с 5 апреля вводят локдаун в Киеве:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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карантин коронавирус Кирилл Тимошенко COVID-19 локдаун

Источники: РБК-Украина , Сегодня

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