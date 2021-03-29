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Будет ли разговор Путина с Зеленским: в Кремле дали ответ

29 марта, 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Москве говорят, что телефонный разговор можно быстро организовать, если понадобиться

Телефонный разговор президентов России и Украины может и не произойти. Хозяин Кремля Владимир Путин якобы не планирует созваниваться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это очень быстро может быть организовано", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ в результате обстрела со стороны боевиков. После этого Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные разговоры со всеми лидерами стран "Нормандской четверки" (кроме Украины туда входят Франция, Россия, Германия).

На передаче "Свобода слова Савика Шустера" советник главы ОПУ и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил, что Зеленский может провести переговоры с Путиным в ближайшее время.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: Сегодня

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