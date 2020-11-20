Будет большой сюрприз: Институт нацпамяти заинтриговал рекомендациями по Большому Гербу

Из 120 предложений выбрали лучшие с точки зрения геральдики и истории, говорит Антон Дробович

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что выбранный профессиональным жюри эскиз Большого Государственного Герба был лучшим среди поступивших на конкурс.

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Об этом сообщает Укринформ.

Он объяснил, что это была многоуровневая работа, и из более 120 предложений выбраны были лучшие с точки зрения геральдики, истории и консолидационной идеологии.

Чиновник добавил, что в ближайшее время оргкомитет конкурса передаст свои рекомендации Кабмину, "и для многих людей эти рекомендации будут большим сюрпризом". По его словам, эти рекомендации "снимут много споров".

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Напомним, в четверг, 19 ноября, специальный организационный комитет определил лучший эскиз герба. Победила работа автора Алексея Кохана. Минкульт уже заключил с ним соглашение.

В ответсоцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба, подмечая в нем большие и малые несуразицы.

А тем временем в "Слуге народа" планируют утвердить Большой Герб к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Видео: Сегодня

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