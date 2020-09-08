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"Будем жестко противодействовать": Кулеба предупредил спецслужбы России и Беларуси

8 сентября, 14:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для белорусов открыта украинская граница, но этим могут воспользоваться во вред Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя въезд и слухи о задержании белорусских оппозиционеров, заявил, что Украина не позволит белорусским и российским спецслужбам устроить провокации и испортить отношения с Беларусью.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", – написал министр.

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Напомним, 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

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Сегодня же стало известно, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины. Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что это было принудительное выдворение оппозиционеров из Беларуси. Также в Госпогранслужбе опровергли заявления белорусских коллег, что оппозиционеров задержали украинские пограничники.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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граница Беларусь спецслужбы Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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