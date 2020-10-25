Будапешт нагло подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Украины – МИД

МИД отреагировал на агитацию Венгрии на местных выборах в Украине

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья, что является прямым вмешательством во внутренние дела Украины.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины расстроен, что подобным образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинском-венгерских отношениях проблемы", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также заявили об игнорировании Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

В МИД также отметили, что граждане Украины венгерского происхождения являются неотъемлемой частью украинского общества и имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления, поэтому подсказки избирателям из Будапешта неприемлемы и нарушают законодательство Украины.

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Дипломаты также заявили, что Украина будет жестко реагировать на подобные шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой, так как ей "не оставляют другого выбора".

"Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал", – отметили в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в воскресенье, 25 октября, призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Ранее Министерство иностранных дел также просило правоохранительные органы оценить действия венгерских чиновников, которые проводят политическую агитацию на Закарпатье .

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