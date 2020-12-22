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Борщовый батл министров: первое фото и подробности

22 декабря, 19:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На кулинарном соревновании пяти членов правительства произошел конфуз

Соревнования членов украинского правительства по приготовлению борща, организованные Минкультом, не прошли без казуса – организаторы не сумели организовать онлайн-трансляцию мероприятия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

Трансляция должна была начаться в 17:30, однако чуть менее чем через час после этого в ведомстве заявили, что по техническим причинам ее не будет.

"Борщи мы же сварим, попробуем и определим среди них победителя", – заверили в Минкульте.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine
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Фото: facebook.com/MKIPUkraine

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Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

Кто же приготовил самый лучший борщ, обещают сообщить позже.Напомним, что в марафоне "Культура и традиция приготовления украинского борща" принимали участие министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, Александр Ткаченко (культура и информационная политика), Дмитрий Кулеба (иностранные дела), Денис Малюська (юстиция) и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Целью мероприятия было внесение культуры приготовления борща в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Видео: Сегодня

Именно с этой целью Минкульт внес приготовление украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

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борщ кулинария министерство культуры
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