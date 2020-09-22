Боррель заявил, что готов приехать в Беларусь и обратился к России

ЕС хочет, чтобы белорусы решили вопросы со своим будущим без вмешательства других стран

Накануне в ЕС заблокировали санкции против Беларуси, а теперь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Россию убедить белорусские власти пойти на диалог с оппозицией.

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Об этом он сказал во время визита в Киев, передает ТАСС.

По его словам, ЕС хочет, чтобы белорусы свободно формировали свое будущее без вмешательства других стран. Поэтому он обратился к Москве с призывом повлиять на белорусские власти в урегулировании кризиса.

"То, что происходит в Беларуси, — это не геополитический вопрос, это не вопрос выбора между ЕС и Россией. Не должно быть никакого вмешательства третьих лиц – судьбу Белоруссии должен решать ее народ и только он один … В своих регулярных контактах с министром иностранных дел России Лавровым я подчеркивал принципиальную позицию ЕС по уважению суверенитета и независимости Беларуси — мы никому ничего не навязываем. Я призвал Россию занять такую же позицию, чтобы избежать внешнего вмешательства. В то же время они могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими группами. Я продолжу обсуждать эти вопросы с российскими властями в ближайшие дни и недели", – заявил Боррель.

Также он напомнил, что готов и сам помочь в урегулировании ситуации, но президент Беларуси Александр Лукашенко не идет на контакт.

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"Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне", – подчеркнул главный дипломат ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Европейцы отмечают, что белорусские выборы прошли с вопиющими нарушениями.

А тем временем Беларусь грозит Европе санкциями. В Минске даже готовы разорвать дипломатические отношения со странами ЕС. Глава МИД этой страны Владимир Макей заявил, что "государство обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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