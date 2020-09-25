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Боррель предупредил Зеленского, что ЕС – не банкомат

25 сентября, 18:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава европейской дипломатии назвал лучший способ поддержать Украину

С 2014 года Евросоюз предоставил Украине уже 14 млрд в виде различных траншей, но самая лучшая поддержка Брюсселя заключается в помощи реформирования страны.

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Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом он отметил необходимость проделать совместно еще много работы, чтобы стороны полностью воспользовались преимуществами Соглашения об ассоциации.

"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", – подчеркнул Боррель.

Кроме того, глава европейской дипломатии назвал стабильную, богатую и демократическую Украину лучшим способом стабилизировать регион.

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Напомним, что встреча президента Владимира Зеленского с Жозепом Боррелем состоялась 22 сентября в Киеве. Какие темы, вы можете узнать в материале "Сегодня".

В тот же день у него состоялись переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, на встрече с которым он рассказал о будущем безвизового режима, который действует для украинцев.

А что говорит о новом транше Международного валютного фонда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, смотрите в видеосюжете:

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ЕС транш Владимир Зеленский финансовая помощь макрофинансовая помощь Жозеп Боррель
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