Борислав Береза открыл собственный проект расследований коррупции чиновников

Борислав Береза и его команда расследователей уже в этом месяце расскажет и покажет актуальное и самое интересное

Новый журналистский проект Борислава Березы стартует на днях – на Youtube-канале политика. "Под личный контроль" – серия телевизионных расследований, где вы узнаете о тайных схемах коррупции власти. Борислав Береза и его команда расследователей уже в этом месяце расскажет и покажет актуальное и самое интересное.

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Как слуги народа разворовывают выделенные на борьбу с эпидемией коронавируса бюджетные средства. Почему мы платим тысячи за электричество, а выгоду получают олигархи. Откуда берут миллионы руководители государственных предприятий, зато сами предприятия показывают миллиарды убытков. И почему украинские города утопают в мусоре, тогда как распорядители свалок купаются в роскоши.

Эксперты в студии поделятся инсайдерской информацией, с именами и фамилиями нечистых на руку украинских чиновников. То, что мы узнаем, не сойдет с рук коррупционерам. Наказание высокопоставленных взяточников берет под личный контроль Борислав Береза – как политик.

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