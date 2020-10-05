"Больше никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн

Ни один государственный орган не будет иметь права требовать бумажные справки или какие-то другие документы

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года Украина начнет переход на государственные услуги онлайн – больше не будет никаких бумажных справок. Об этом он заявил во время участия в саммите "Дія".

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Он отметил, что амбициозная цель его команды – 100% госуслуг должны быть в онлайне, что избавит украинцев от бюрократии и коррупции.

"От меня есть такой себе спойлер: 2021 год станет начало вхождения страны в режим paper less, то есть – никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. И что самое главное – ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок или других нескончаемых бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг … Это уже начало новой реальности, реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить, этот путь уже необратим", – сказал Зеленский.

В свою очередь вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на этом же саммите уточнил, когда именно Украина откажется от бумажных справок.

"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером... И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", – сказал он.

Видео: president.gov.ua

Напомним, год назад Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами. Все госорганы должны были провести соответствующие организационные настройки в системе документооборота.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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