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Больных с COVID-19 могут лечить в санаториях и спортзалах – ОП

20 ноября, 18:05

Виталий Семченко Виталий Семченко

Оказалось, что использовать для этого Дворцы спорта слишком дорого

Для организации временных госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 власти будут использовать санатории и спортзалы.

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Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, стоимость ремонта и технического оснащения санаториев ниже, чем проведение аналогичных работ во Дворцах спорта.

"Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях. Если нет санаториев, – тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", – рассказал он.

Тимошенко отметил, что правительство и ОП работают над увеличением количества коек в больницах с 50 до 100 тыс.

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"Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по COVID. Реально у нас таких коек 92 тыс.", – указал замглавы.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Также мы писали, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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лечение коронавирус Офис президента Кирилл Тимошенко
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