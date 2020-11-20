Больных с COVID-19 могут лечить в санаториях и спортзалах – ОП

Для организации временных госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 власти будут использовать санатории и спортзалы.
Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, стоимость ремонта и технического оснащения санаториев ниже, чем проведение аналогичных работ во Дворцах спорта.
"Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях. Если нет санаториев, – тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", – рассказал он.
Тимошенко отметил, что правительство и ОП работают над увеличением количества коек в больницах с 50 до 100 тыс.
"Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по COVID. Реально у нас таких коек 92 тыс.", – указал замглавы.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
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