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Богдан заявил, что больше не будет работать с Зеленским

14 сентября, 11:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший соратник президента рассказал, чем сейчас занимается

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан после сегодняшнего допроса в ГБР рассказал журналистам, что не намерен больше сотрудничать с главой государства Владимиром Зеленским, но не исключил возвращения в политику.

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Об этом он сказал на брифинге у здания Госбюро расследований, передает "Украинская правда".

"Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", – сказал он.

Богдан отметил, что его устраивает нынешнее положение дел и ему комфортно работается в качестве адвоката и бизнесмена.

"Занимаюсь активно той работой, которая приносит удовольствие", – добавил экс-глава ОПУ.

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Он также сказал, что после увольнения из Офиса президента говорил с Зеленским только один раз, "буквально две минуты", по личному делу. "Я его набрал, у меня был один вопрос, и он так и не ответил. У него нет времени, он очень занят. Это давно было", – цитирует Богдана "Укринформ".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, как рассорился с Богданом. По его словам, он даже хотел сделать Богдана генеральным прокурором, но впоследствии он заметил, что его соратника власть портит, делает конфликтным.

Позже Богдан ответил Зеленскому, отметив, что президент за четыре месяца превратил в посмешище власть в стране.

Смотрите также видео, как в Киеве подожгли автомобиль Богдана:

Видео: Андрей Богдан/Facebook

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Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента
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