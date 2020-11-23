Богдан оценил шансы Зеленского на второй президентский срок

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что на данный момент у главы государства Владимира Зеленского есть шансы на второй президентский срок, но они могут "растаять".

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Он уверен, что народ в целом любит Зеленского.

На вопрос, есть ли у Зеленского шансы на второй президентский срок, Богдан ответил: "Сейчас, конечно, пока еще есть. Но если оно так будет двигаться, то нет".

"Я бы очень хотел, чтобы у него это получилось, чтобы он получил второй срок президентства", – сказал он в интервью.

При этом Богдан на просьбу Собчак отказался дать какие-то советы Зеленскому.

Как известно, еще до своего президентства Зеленский говорил, что хочет пойти только на один срок. Однако спустя год он признал, что сложно выполнить все задуманное всего за пять лет, и не исключает, что может снова баллотироваться. Ранее Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты.

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А тем временем сегодня стало известно, что Зеленский вылечился от коронавируса и записал первое после больницы видеообращение.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

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